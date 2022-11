El presidente Alberto Fernández vio "en familia" el partido de la Selección argentina frente a México, en su segunda disputa en el Mundial Qatar 2022, en el que la albiceleste consiguió vencer a su rival por 2 a 0 y de esa manera mantuvo sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final. "Lo miró en familia, como todos", indicaron a Noticias Argentinas fuentes de la mesa chica del jefe de Estado, que precisaron que Alberto Fernández siguió el partido de Argentina desde la Quinta de Olivos. En ese marco, detallaron que el Presidente no se reunió con integrantes del Gabinete nacional para alentar a la Selección sino que estuvo junto a sus familiares. Ante la consulta puntual respecto de cómo vivió un partido que fue más que emocionante, ya que la albiceleste necesitaba conseguir una victoria para depender de sí misma para clasificarse a los octavos de final, resumieron: "Sufriendo primero y festejando al final". Si bien no es novedad que el jefe de Estado es futbolero y declarado hincha de Argentinos Juniors, una vez terminado el partido no se manifestó en las redes sociales, como tampoco lo hizo el pasado martes cuando la Selección cayó frente al seleccionado de Arabia Saudita por 2 a 1. En tanto, quien sí se expresó a través de su cuenta de la red social Twitter fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti: "Llevamos mucho tiempo juntos de la mano ❤️ #Messi #VamosArgentina". Luego del festejo de este sábado, el equipo de Lionel Scaloni deberá buscar su pasaje a los octavos de final el próximo miércoles a las 16 frente a la Selección de Polonia, puntera del Grupo C, en el estadio 974 de Doha. MD/MAC NA