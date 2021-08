La unión de rugby de Sudáfrica (SARU) confirmó hoy que ofreció que su país sea sede del resto del Rugby Championship 2021 y esta aguardando la aprobación del Gobierno de su país, mientras la Sanzaar, ente organizador del torneo, busca encontrar nuevas sedes para los partidos cancelados en Oceanía a causa de la pandemia de coronavirus.

"Le hemos avisado a la SANZAAR de que estamos preparados y podemos ser sede del resto de la competición en Sudáfrica, a la espera de la aprobación de nuestro Gobierno", declaró hoy el director ejecutivo de la SARU, Jurie Roux.

El gobierno neozelandés amplió el ayer el bloqueo en todo el país al descubrirse nuevos contagios de Covid-19 en la capital Wellington con 31 casos, consignó NewsHub.

La unión de Nueva Zelanda anunció que no se le permitirá al seleccionado de Sudáfrica ingresar a Nueva Zelanda para los cotejos a celebrase en Dunedin del 25 de septiembre y de Auckland del 2 de octubre, confirmando que los All Blacks no viajarán este fin de semana para jugar en Perth ante Australia, en donde también debían enfrentar a Argentina el 11 y 18 de septiembre.

"Ya estamos preparados para organizar partidos de rugby dentro de las restricciones del Covid-19 y tenemos las sedes y el alojamiento necesarios. Sólo necesitamos el visto bueno" agregó Roux.

No obstante la Sanzaar también tiene como probables sedes a las ciudades europeas de Londres, París, Dublin y Cardiff.

Recientemente, Sudáfrica recibió a los Lions británicos en una gira de ocho partidos, incluyendo tres test ante Springbooks, que no estuvo exenta de incidentes, ya que ambos equipos tuvieron jugadores y personal que dieron positivo en coronavirus.

Este mediodía a partir de las 12.05 (hora de la Argentina) Los Pumas enfrentarán a Sudáfrica en la ciudad de Porth Elizabeth en el inicio de la segunda fecha del Champiosnhip, tras haber jugado en la misma sede el fin de semana pasado en por la primera fecha con triunfo de Springbooks por 32 a 12. (Télam)