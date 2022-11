La francesa Stéphanie Frappart será la primera réferi en dirigir un partido oficial de un Mundial de Fútbol cuando este jueves esté presente en el duelo entre Costa Rica y Alemania, por el Grupo E de Qatar 2022.

La colegiada europea ya había oficiado como cuarta árbitra en los partido entre México y Polonia (0 a 0) por el Grupo C, y entre Portugal y Ghana (3 a 2) por el Grupo H.

A su vez, estarán acompañada por dos asistentes mujeres: Neuza Back de Brasil y Karen Díaz de México, además del hondureño Said Martínez como cuarto árbitro.

No obstante, no es la primera vez que la francesa dirige un encuentro, ya que impartió justicia en la final de Supercopa de la UEFA de 2019 entre Liverpool y Chelsea, y en 2020 fue árbitra en un partido de Champions League entre Juventus y Dinamo Kiev. En esta temporada se consolidó como juez en la Ligue 1 de Francia y también tuvo apariciones en enfrentamientos por Europa League y Champions, entre los que se destacan Real Madrid vs Celtic. FIG/GAM NA