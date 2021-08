El expresidente Eduardo Spinosa reconoció hoy que recibió el "pedido" de socios y agrupaciones políticas para su candidatura en las elecciones de este año en Banfield, pero aclaró que todavía "falta tiempo para tomar la decisión", que deberá resolver junto a su familia y sectores del oficialismo.

“Todavía no sé si voy a ser candidato a presidente de Banfield, falta tiempo para tomar la decisión. No está hablado el tema en casa. Me lo han pedido pero tengo que ver temas laborales y personales", comentó quien fuera titular del "Taladro" entre 2012 y 2018.

Spinosa, de 49 años, actual director general de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), podría afrontar el desafío de un tercer mandato, luego de dejar el cargo en manos de la actual presidente Lucía Barbuto.

Tras tomar las riendas del club con el equipo descendido y una severa crisis económica e institucional, Spinosa inició una gestión que sorteó "situaciones límites".

MIRÁ TAMBIÉN Un líder con Chapa

“No fueron fáciles estos nueve años para Banfield. Venía de una situación caótica como la de 2012, en el medio la FIFA intervino la AFA, que dejó de pagar por cinco meses los derechos de televisión, después llegaron cuatro años muy difíciles para el fútbol porque el gobierno de turno quería privatizar los clubes y finalmente vino la pandemia", resumió en una entrevista con un periodista partidario.

"Si hoy no es el mejor momento de Banfield en su historia le pega en el palo. Banfield fue el primero en meterse en el mercado chino, fue pionero en el mercado americano y tiene un posicionamiento internacional que lo trabajamos y lo diseñamos", destacó.

En lo deportivo, valoró el trabajo del director técnico Javier Sanguinetti, una figura histórica de la institución: "En su momento, cuando yo era presidente de Banfield, iba a ser el técnico pero no se dio. Estamos muy contentos con su trabajo. Ojalá siga por mucho tiempo”.

“Estoy seguro que Sanguinetti va a ser un técnico de elite, ya lo es, en poco tiempo llevó a Banfield a una final, ha demostrado que puede jugar con juveniles, que tiene un sistema de juego”, destacó. (Télam)