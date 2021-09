Click to enlarge A fallback.

El base argentino Leandro Bolmaro contó hoy que se siente como un "nene con juguete nuevo" tras firmar por cuatro temporadas con Minessota Timberwolves de la NBA luego de su paso por Barcelona.

"Estoy muy contento, disfrutando al máximo la experiencia. Soy un niño con un juguete nuevo, voy a entrenar muy contento, tengo una sonrisa muy grande, tengo que seguir trabajando, que es lo que me trajo hasta acá", comentó el cordobés, que anoche fue presentado como nuevo basquetbolista de la franquicia.

Bolmaro será en el cuarto jugador argentino que participará en la próxima temporada de la NBA junto a Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Luca Vildoza (todavía no tiene garantizado su contrato en New York Knicks) y Gabriel Deck (asegurado en Oklahoma City), llegó a los Estados Unidos la semana pasada, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un posterior período de vacaciones.

"Lo manejo bien, trato de no pensar mucho en donde estoy, porque si me pongo a pensarlo a lo mejor no me lo creo ni yo. Pero sé que esto es gracias al esfuerzo de mi carrera. Es un sueño esto, estoy muy feliz", explicó.

El base, que también se destacó en la última temporada como escolta, no disimuló su alegría por ser parte de la elite del básquetbol mundial y confesó que si lo piensa "no" se lo cree.

"Creo que el último año en Barcelona di un salto de calidad muy grande gracias a los entrenamientos y al trabajo y creo que mejoré mucho en defensa, me fui sintiendo más suelto y con más confianza", destacó.

"En el primer año jugué poco, pero fue un momento que aproveché para entrenar mucho y mejorar en todos los aspectos defensivos y ofensivos", analizó Bolmaro en la nota con 3x3 radio.

El contrato del argentino en el club catalán era hasta junio del 2023 aunque lo eligieron en el Draft del 2020 para la franquicia norteamericana y firmó por cuatro temporadas, a cambio de 11.8 millones de dólares.

Ese contrato, según anticipó el sitio oficial NBA.com, consta de los siguientes ítems: un total de cuatro temporadas a cambio de 11.805.395 de dólares, que se dividen anualmente de la siguiente manera: 2.353.320, 2.471.160, 2.588.400 y 4.392.515.

Asimismo, el de Las Varillas diferenció el básquetbol de la ACB de España al de la NBA y aclaró que deberá "mejorar desde lo físico" para competir de "igual a igual". (Télam)