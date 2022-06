Carlos Tevez asumió la responsabilidad de la derrota en la caída 0-1 de su equipo, Rosario Central, ante Gimnasia y Esgrima La Plata, argumentando ser “la cabeza de grupo” y “único responsable” en el armado del once principal "canalla".

“Soy la cabeza de grupo y el único responsable. Acá es Carlos Tevez, lo demás no importa”, dijo el otrora crack de Boca Juniors, que hoy cumplió su primer encuentro en el banco de los relevos del elenco rosarino.

“A mí me llamaron para ser el técnico de Central”, insistió el también exjugador de Manchester United y Juventus, que solicitó a la prensa que “no pregunten más por mis ayudantes”, en referencia a que sus hermanos Miguel, Diego y Ariel son sus colaboradores más cercanos.

Tevez, de 38 años, se manifestó satisfecho a medias por el rendimiento de su equipo, en su primer compromiso oficial, en uno de los adelantos de la fecha 5 del torneo de la Liga Profesional (LPF)

"Un poquito se vio de lo que pretendo. Tenemos que seguir trabajando, con una idea que nos proponemos nosotros. Aunque la gente se haya ido triste con el resultado, este es el camino”, sostuvo el flamante DT del conjunto de Arroyito.

Tevez indicó que la asistencia del uruguayo Brahian Aleman en el gol de Gimnasia que marcó Ramón Sosa “es de otro partido” y defendió lo hecho en los entrenamientos argumentando que “seguiremos trabajando de la misma manera”.

“Como no tuvimos ni tiempo de trabajar con un esquema diferente decidí jugar como venían jugando y darle un toque. No podía cambiar todo el esquema, porque no teníamos tiempo. Todo junto no estaba bien. Decidí jugar con el 4- 4-2 y un poco de la idea que quiero jugar", explicó el entrenador.

Central, que reúne 4 puntos en la clasificación, jugará su próximo cotejo el lunes 4 de julio ante Aldosivi, en Mar del Plata, en partido por la sexta jornada.

