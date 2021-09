El base de Denver Nuggets, el cordobés Facundo Campazzo está en los umbrales de afrontar su segunda temporada en la NBA y es consciente de las "cosas que hay que mejorar", pero también está "convencido" de estar transitando "por el buen camino" para conseguirlo.

“Soy consciente de que tengo que mejorar cosas, como por ejemplo adaptarme mejor a los lanzamientos desde la línea de los triples, pero también estoy convencido de que transito por el buen camino para conseguirlo y poder ayudar de mejor manera a mi equipo", sostuvo Campazzo en el marco de la jornada de atención a la prensa que ofreció su equipo de cara a la temporada entrante de la NBA.

"Por eso lo que hago permanentemente es aprender todo lo que puedo, ya que es la mejor manera de estar preparado ante cada oportunidad que se me presenta. Pero para ello es necesario estar siempre al ciento por ciento de mis posibilidades", expresó el base de 30 años y menos de 1,80 metros de estatura, uno de los más bajos de la liga norteamericana.

Campazzo tuvo muchos minutos en la temporada pasada, la primera para él en la NBA, a partir de la lesión del base titular, el canadiense Jamal Murray, y por lo pronto eso no se va a modificar en el comienzo del nuevo certamen.

“Ya sabemos que Jamal no empezará la nueva temporada pero desconocemos cuando volverá, así que volveré a hacer todo lo mejor posible para cubrir su ausencia como lo hice en mi primer año aquí, con la máxima energía y entrega", destacó.

"Y también me motiva mucho que otros compatriotas y compañeros míos en la selección argentina como Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder, mi comprovinciano Leandro Bolmaro en Minesotta Timberwolves y Luca Vildoza en New York Knicks tengan su oportunidad en la NBA, porque eso nos genera una cuota extra de entusiasmo a todos", concluyó el ex Real Madrid y Peñarol, de Mar del Plata. (Télam)