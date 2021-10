El arquero uruguayo de Independiente, Sebastián Sosa, aseguró hoy que no se bajan "de la pelea" por el campeonato a pesar de los nueve puntos que lo separan del líder River Plate.

"El empate contra Gimnasia no era el resultado que deseábamos. Queríamos darle una alegría a la gente. El equipo no se baja de la pelea, hay muchos puntos por delante en juego. Hay que ir partido tras partido e ir acercándonos", aseguró Sosa en conferencia de prensa.

"Nuestro objetivo es el campeonato y no nos bajamos de ese sueño. Es cierto que quedamos un poco relegados pero el torneo es parejo y los equipos se sacaran puntos entre sí", afirmó.

Sosa observó que les falta "mantener la regularidad" en la Liga Profesional de Fútbol y lamentó el empate sobre la hora ante Vélez Sarsfield en la fecha 14: "hoy esos puntos serían muy importantes para nosotros".

De cara a la próxima fecha ante Aldosivi, Sosa dijo que será un rival a conocer por el cambio de entrenador con la llegada de Martín Palermo, quien ya dirigió en la derrota 3-0 ante Sarmiento en Junín.

"Es un rival que tiene un entrenador nuevo, que venía con una idea de tenencia y salir jugando desde el fondo, y por ahí ahora te encontrás con otra cosa y cambia un poco. Tenemos que saber que veníamos haciendo las cosas bien y trataremos de mejorar lo nuestro, enfocándonos en eso", indicó el ex Vélez y Boca Juniors.

Por último, habló de su continuidad en Independiente: "No se habló de mi continuidad todavía y no me gusta anticiparme. Estoy contento por el año que pasé en el club. La opción de compra es menor al millón de dólares (800 mil), pero no estoy pendiente de la renovación", señaló Sosa. (Télam)