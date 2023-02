Sonny Bill, con la monta del jockey brasileño Francisco Leandro Goncalves, es el candidato para ganar mañana el Clásico Río de La Plata que se correrá en el noveno turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro con un premio de 1.380.000 pesos.

Sonny Bill está en manos del entrenador Nicolás Martín Ferro y cuenta con una campaña de 4 triunfos sobre un total de 25 carreras. En su última salida fue segundo de Alberto de Mónaco por solo tres cuarto de cuerpo.

El hijo de Portal del Alto tiene mañana una buena oportunidad para conseguir una victoria que lo vuelva a colocar en los primeros planos.

En la carrera tendrá dos rivales peligrosos. Uno es Booby Hatch, un hijo de Sebi Halo que será corrido por el jinete Brían Enrique y el otro es The Best Hit que irá con la monta del joven jockey Martín Valle.

Booby Hatch viene de entrar a un cuerpo de Rudy Trigger y es otro que mañana pretende ganar . Su récord es de 2 victorias sobre 9 salidas.

The Best Hit también viene de entrar segundo. El 11 de diciembre entró a tres cuarto de cuerpo de Tex For Sale en la pista húmeda de San Isidro sobre 1.200 metros.

Como se ve es una carrera pareja y de resultado incierto. Los tres caballos mencionados vienen de ser segundos en sus últimas salidas. Carrera pareja si las hay.

La reunión en San Isidro consta de 15 pruebas en total y comenzará a las 13.15. (Télam)