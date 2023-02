Pedro Cachín, el tenista cordobés que se apresta para protagonizar su debut en la Copa Davis, confesó hoy que soñó "toda su vida con este momento", en la antesala de la eliminatoria que protagonizarán Argentina y Finlandia en la ciudad de Espoo, este fin de semana.

"Soñé toda mi vida con esto, estar acá es felicidad absoluta. Todo el equipo tira para adelante y espero estar a la altura del partido y de lo que significa jugar una Copa Davis", expresó el tenista nacido hace 27 años en la ciudad cordobesa de Bell Ville.

Cachín, 68 en el ranking mundial de la ATP, abrirá la serie entre argentinos y finlandeses este sábado a las 12 ante Emil Ruusuvuori (43), el principal tenista del equipo rival.

"Me enteré anoche que iba a jugar como single dos, estoy muy contento. Me pasan muchas cosas por mi cabeza, intento visualizar como quiero que sea el partido y como no quiero que sea para que nada me sorprenda, intentaré dar lo mejor", indicó Cachín. (Télam)