El entrenador de Aldosivi, de Mar del Plata, Leandro Somoza, destacó hoy la "valentía" del equipo en el triunfo por 3 a 2 ante Vélez Sarsfield por la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y destacó "el envión anímico" por el resultado, en el primer compromiso tras el acto de vandalismo ocurrido días atrás con los autos de algunos jugadores.

"Creo que hoy apareció el equipo, porque en el segundo tiempo tuvo solidez defensiva y valentía para empezar a jugar y se sintió más cómodo", destacó Somoza.

"Lo anímico siempre es importante, porque más allá de los resultados negativos que se venían dando o lo que pasó en la semana, estaba convencido de que en algún momento lo que se trabaja sale a la luz y se refleja en el resultado", destacó.

"Hoy la alegría para mí es doble, porque vi al equipo que se entrena y se mata para salir de esta situación. Lo que cambia es el ánimo, porque mi forma de entrenar y la exigencia no van a cambiar, sigue siendo la misma. Si creemos que porque hoy tuvimos un resultado positivo, solo desde lo anímico lo vamos a seguir transformando en triunfos, estamos equivocados. Hay que seguir trabajando y aprovechar el envión para lo que viene", dijo.

Tras el partido en el José María Minella, el entrenador subrayó la importancia de que Aldosivi "haya conseguido un resultado tan valioso contra el semifinalista de la Copa Libertadores", después de ir perdiendo.

"Y lo de Martín Cauteruccio no me sorprende después de que haya tenido ese mes y medio de por ahí no estar a la par. Pero rescato la predisposición de entrenar siempre un poco más. Se iban los compañeros y él se quedaba y hoy tiene premio", resaltó.

De cara a las próximas fechas, señaló que "salir lo antes posible de la zona de descenso es lo primordial y a partir de ahí pensar en cosas más importantes".

Aldosivi ganó con justicia en Mar del Plata, a puertas cerradas, aunque el expulsado delantero de Vélez, Lucas Pratto, cuando se retiraba de la cancha y fue interrogado por la prensa respecto del flojo momento del equipo de Liniers en la competencia local, respondiera que eso "habría que preguntárselo a la AFA y los árbitros". (Télam)