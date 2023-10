El bonaerense Nicolás Laprovittola desplegó hoy una superlativa tarea para Barcelona, que derrotó como visitante a Partizán, en Serbia, por 92-83, en el comienzo de la tercera fecha de la fase regular de la Euroliga de básquetbol.

El encuentro se desarrolló en el Stark Arena de Belgrado y el conjunto español se impuso con la siguiente progresión: 23-16, 44-34, 69-60 y 92-83

El exjugador de los San Antonio Spurs de la NBA, de 33 años, arrancó como titular y estuvo en cancha durante 28 minutos.

El escolta finalizó con una planilla de 20 puntos (1-2 en dobles, 6-10 en triples), 6 asistencias y 3 rebotes.

MIRÁ TAMBIÉN Romero asoma a disposición en Vélez

En tanto, el pivote Willy Hernangómez (ex New Orleans Pelicans y New York Knicks) se complementó muy bien a la labor de Laprovittola y cerró con un balance de 15 unidades y 4 rebotes en 17m.

En el elenco serbio, en tanto, lo mejor llegó de la mano del base estadounidense Perry Dozier, quien culminó con un saldo de 13 tantos y 5 pases gol en 22m.

Los partidos previstos para mañana serán: Estrella Roja (Serbia)-Mónaco (Francia); Virtus Bologna (Italia)-Alba Berlín (Alemania) y Valencia (España)-Maccabi Tel Aviv (Israel). (Télam)