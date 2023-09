Sin Lionel Messi entre los concentrados, el Inter Miami empató 1 a 1 en el clásico ante Orlando City como visitante y todavía sigue lejos de los Playoffs. El volante David Ruiz abrió el marcador para el equipo rosa en los primeros minutos del complemento, pero el delantero Duncan McGuire empató las acciones 15 minutos más tarde para amargarle el partido al conjunto que dirige Gerardo "Tata" Martino, quien además de no tener a Messi tampoco contó con los españoles Jordi Alba ni Sergio Busquets. El equipo de Florida tuvo un comienzo complicado, ya que sin las figuras le costó armar juego con tranquilidad y sapiencia por lo que paró dos filas de cuatro jugadores y se blindó en su campo para evitar los embates del Orlando. A los ocho minutos del complemento, el recién ingresado Kamal Miller robó una pelota en la mitad de cancha y asistió al venezolano Josef Martínez. El atacante definió pero el arquero peruano Pedro Gallese tapó el tiro, aunque no pudo frenar el rebote y Ruiz puso el 1 a 0. Pero unos minutos más tarde, Wilder Cartagena y Martín Ojeda, recién ingresado, armaron una buena jugada colectiva en mitad de la cancha y este último filtró bien el pase para McGuire, quien avanzó con balón dominado y definió entre las piernas de Callender para el 1 a 1. Esta es la síntesis de Orlando City vs. Inter Miami por la trigésimo cuarta fecha de la Major League Soccer:Major League Soccer.Fecha 34.Orlando City - Inter Miami.Estadio: Exploria.Árbitro: Armando Villarreal.VAR: Carol Anne Chenard. Orlando City: Pedro Gallese; Dagur Thorhallsson, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, Rafael Santos; César Araujo, Wilder Cartagena; Facundo Torres, Mauricio Pereyra, Iván Angulo; Duncan McGuire. DT: Óscar Pareja. Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov, Noah Allen; David Ruiz, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi, Robert Taylor; Leonardo Campana y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino. Goles en el segundo tiempo: 8m David Ruiz (IM); 21m Duncan McGuire (OC). Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Kamal Miller por Krivtsov (IM); Ryan Sailor por Avilés (IM); Martín Ojeda (IM) por Araujo (OC); 25m Facundo Farías por J. Martínez (IM); 31m Michael Halliday por Thorhallsson (OC); 34m Robbie Robinson por Taylor (IM); 38m Gastón González por McGuire (OC); Júnior Urso por Pereyra (OC); 47m Victor Ulloa por Cremaschi (IM). FIG/PT NA