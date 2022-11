La Selección argentina se enfrentará mañana con México en un encuentro trascendental que podría definir el futuro de ambos equipos en el Mundial de Qatar 2022, en el marco de la segunda jornada del Grupo C. El encuentro se disputará en el estadio Lusail desde las 16 -de Argentina-, contará con el arbitraje del italiano Daniele Orsato, mientras que en el VAR estará a cargo su compatriota Massimiliano Irrati y tendrá la televisación en directo de las señales TyC Sports y TV Pública. La Selección argentina llega a este encuentro luego de sufrir una dura caída en el debut ante Arabia Saudita por 2 a 1 y buscará recuperar su nivel para volver al triunfo, ya que una derrota lo dejaría automáticamente eliminado de la Copa del Mundo. El entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, no quedó conforme con el rendimiento físico de algunos futbolistas y por ello apostaría a varios cambios en la defensa y en el mediocampo. Nicolás Otamendi sería el único sobreviviente del debut en la última línea y quienes lo acompañarían serían Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes darían el presente por Cristian "Cuti" Romero, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, respectivamente. En el mediocampo Rodrigo De Paul y Leandro Paredes se mantendrán dentro de los titulares, pero Alejandro Gómez dejará el equipo -no esta bien físicamente- y su lugar sería para Enzo Fernández, quien tuvo su debut frente a Arabia Saudita y, pese al resultado, dejó una buena imagen para el cuerpo técnico. En tanto, en la delantera, las alarmas se encendieron por la molestia que sufre Lionel Messi en el sóleo, sin embargo, el astro rosarino sería igualmente de la partida porque sabe que este encuentro será una "final" anticipada y acompañaría a Ángel Di María y Lautaro Martínez en el tridente ofensivo. Por su parte, México, que igualó en el debut ante Polonia 0 a 0, dejó pasar una buena oportunidad de cortarse y deberá sumar un triunfo para soñar con clasificar a octavos de final, en caso de una derrota, quedará prácticamente eliminado. El argentino Gerardo "Tata" Martino, entrenador del combinado mexicano, realizará una modificación en la delantera pero no dio a conocer quien será el atacante que ingrese, ya que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori se disputan el lugar que dejará vacante Henry Martin. Además, dispondrá de otras variantes tanto en defensa como en el mediocampo: el lateral derecho Kevin Álvarez sustituiría a Jorge Sánchez, Néstor Araujo por Héctor Moreno y Héctor Herrera ocupará la vacante de Charly Rodríguez.. Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:. Mundial Qatar 2022. Fecha 2 - Grupo C. Argentina - México. Estadio: Lusail Árbitro: Daniele Orsato (Italia). VAR: Massimiliano Irrati (Italia). Hora de inicio: 16. TV: TyC Sports y TV Pública.. Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. México: Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Chávez; Hirving Lozano, Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino. LG/KDV NA