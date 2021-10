El volante de River Bruno Zuculini aseguró que él y sus compañeros tuvieron "un buen fin de semana" a propósito de los resultados que se produjeron en la 18va. fecha de la Liga Profesional de Fútbol con la victoria incluida de su equipo por 3 a 0 ante Argentinos Juniors.

"Sin dudas que fue un buen fin de semana para nosotros y no valía de nada si no ganábamos. No nos cambia nada, sabemos cómo tenemos que manejarnos y no desviarnos en la siete fechas que quedan", señaló Zuculini en conferencia de prensa a propósito de la derrota de Boca con Vélez y el empate de Lanús y Talleres que les permitió sacar más ventaja como punteros.

Zuculini fue el autor del primer gol con un gran remate de media distancia que pegó en el travesaño y traspasó la línea: "No pude ver el gol aún, no lo vi en el momento, el árbitro (Patricio Loustau) me hizo dudar, pero por lo que me dijeron fue lindo e importante porque nos hizo jugar más tranquilos. Ayudó para obtener los tres puntos", declaró.

River venció a Argentinos 3-0 para alcanzar su octava victoria consecutiva en la Liga Profesional de Fútbol que lo tiene como líder con 42 puntos con nueve de diferencia sobre el escolta Talleres de Córdoba. (Télam)