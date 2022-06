El US Open de golf, tercer Grand Slam de la temporada, se iniciará mañana en Brookline, Massachusetts, sin la presencia de jugadores argentinos ni del estadounidense Tiger Woods, que este año solamente estuvo en los dos Majors anteriores luego del grave accidente automovilístico que sufrió a inicios de 2021.

El defensor del título es el español Jon Rahm, número dos del mundo, que saldrá a las 8.18 desde el tee del hoyo 1.

También estarán el líder actual del ranking mundial, el local Scottie Scheffler, que comenzará a jugar a las 14.25 desde el hoyo 10; y el tercero, el irlandés Rory McIlroy (8.40 desde el 10).

Los ganadores de los dos Majors disputados hasta el momento en la temporada fueron Scheffler (Masters de Augusta) y el estadounidense Justin Thomas (PGA Championships).

Los organizadores del certamen lamentaron la ausencia de Tiger,

único jugador en haber ganado el US Junior Amateur (1991, 1992 y 1993), el US Amateur (1994, 1995 y 1996) y el US Open (2000, 2002 y 2008), recordó la agencia italiana de noticias ANSA.

El "Black Cat" debió retirarse del PGA Championship por dolores en su pierna derecha, que debió operarse tras el accidente con su automóvil que protagonizó en febrero de 2021 en Los Angeles.

El certamen, que repartirá 12 millones de dólares en premios, se jugará hasta el domingo en la cancha del Country Club de Brookline, Massachusetts (un exigente par 70 de 7.264 yardas). (Télam)