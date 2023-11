El entrenador Ricardo Pancaldo se alejó de la conducción de Chaco For Ever, al no arribar a un acuerdo económico para seguir en la próxima campaña del equipo en la Primera Nacional de fútbol.

El técnico santafesino, de 53 años, no aceptó la propuesta que le formularon desde la institución ‘albinegra’ y resolvió dejar el cargo.

“Comunicamos que se ha desvinculado el sr. Ricardo Pancaldo de la institución, junto a su cuerpo técnico, tras no renovar el vínculo contractual que nos unía", escribió el club de Resistencia en sus cuentas oficiales.

“El club atlético Chaco For Ever le agradece enormemente su gran trabajo realizado y su profesionalismo, deseándole el mayor de los éxitos en su futuro" prosiguió.

Pancaldo sustituyó a mitad de campeonato de la Primera Nacional a Diego Osella. Desde que tomó la conducción del elenco, el exDT de Deportivo Madryn obtuvo seis triunfos, cuatro empates y dos derrotas, permitiéndole al equipo avanzar hasta la decimotercera posición de la zona B, con 40 puntos y lejos de la zona de descenso.

Además, en la Copa Argentina, Chaco For Ever arribó hasta cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por penales por Defensa y Justicia, luego de superar sucesivamente a Sarmiento de Junín, Rosario Central y Villa Mitre de Bahía Blanca.

