El entrenador argentino Diego Simeone quiere sumar al mediocampista Giovani Lo Celso, integrante de la Selección que conduce Lionel Scaloni, al Atlético de Madrid de España. El "Cholo", que ya cuenta con los volantes Rodrigo De Paul y Ángel Correa en el "Colchonero", pretende al ex futbolista de Rosario Central para la próxima temporada. Ante esto, el Atlético debería comprar el pase de Lo Celso, que pertenece al Tottenham de Inglaterra, institución que no vería con buenos ojos volver a cederlo a préstamo luego de su paso por el Villarreal. El ex mediocampista del Paris Saint Germain de Francia disputó 16 partidos de La Liga y seis de la Champions League con el "Submarino Amarillo", donde alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones. Lo Celso, pieza clave para Scaloni en el seleccionado argentino, podría volver a cambiar de equipo a menos de seis meses para el Mundial de Qatar 2022. FG/SPC NA