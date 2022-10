Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, afirmó hoy que el portugués Cristiano Ronaldo no estuvo en sus planes para reforzar al equipo en el último mercado de pases ya que es un "referente absoluto" del clásico rival, Real Madrid.

"Es un referente absoluto del Madrid. Yo no vería jugando a (Martín) Palermo en River o a (Ariel) Ortega en Boca", aseguró Simeone sobre los rumores que vincularon al portugués con el "Colchonero" en el mercado de pases de mitad de año.

En este sentido, durante una entrevista con Tigo Sports, el "Cholo" contó que durante esa pretemporada, una hincha le dejó un mensaje que lo hizo reflexionar.

"Cuando estaban los rumores, me gritó: 'Cuidado que la Champions no es a toda costa'. Me gustó eso. Fue una reflexión sana, de corazón", reveló Simeone.

Por otro lado, Simeone también se refirió al seleccionado argentino y sobre cómo sus dirigidos Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul deberían actuar en la previa de la Copa del Mundo.

"Yo le digo a los futbolistas que la mejor manera de prepararse para el Mundial no es cuidarse, sino dar el máximo, porque si te cuidas, no vas a llegar bien", puntualizó Simeone, quien disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2022 con la "Albiceleste".

"Jugar un Mundial no hay nada que lo compare", afirmó el "Cholo", que volvió a elogiar el presente del seleccionado conducido por Lionel Scaloni.

"Cuando logras encontrar 14 o 15 futbolistas que sean estables es más fácil", destacó sobre el proceso que lleva 35 partidos invicto.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Sepúlveda se mantiene sexto en el Tour de Langkawi en Malasia

"Los veo con un gran entusiasmo, con un pensamiento de seguridad, que es lo que ellos transmiten hacia fuera. Ojalá puedan mantener eso en el momento más importante de todos que es cuando arranca el Mundial", completó. (Télam)