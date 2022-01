En la última jornada del Rally Dakar, el chaqueño Juan Manuel Silva no pudo largar con su camión MAN del Puma Energy Rally Team, por un problema en el motor, que no le permitió completar la competencia junto a sus navegantes, el argentino Carlos Mel Banfi y el español Pau Navarro.

"El último día nos tocó ver la largada desde abajo, ya que ayer lamentablemente tuvimos algún inconveniente con el motor del camión y no se pudo reparar", dijo resignado Silva en sus redes sociales.

"Así es el Dakar -escribió Silva-, aunque ya veníamos con inconvenientes. Me quedo con lo bueno de haber hecho muchísima experiencia y de que pudimos hacer un gran trabajo con Carlos y Pau”.

Por último destacó: “Nos defendimos, disfrutamos mucho, no lo choqué, no lo tumbé y me quedo con eso. Trataremos de mejorar la parte mecánica para la próxima. Ahora pensamos en volver a casa y reencontrarnos con los afectos. Les agradezco a todos los que estuvieron haciéndonos el aguante”. (Télam)