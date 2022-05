El mediocampista de San Lorenzo Ricardo Centurión, quien se encuentra apartado del plantel a la espera de conocer qué será de su futuro, apuntó contra la dirigencia por no poder trabajar junto al resto de los futbolistas de la Primera del "Ciclón". En una foto subida a sus historias de la red social Instagram, el volante mostró que se encontraba en pleno tratamiento "recuperando la rodilla" y agregó un mensaje por su presente en el club: "Aunque no me den ropa, vengo igual". Es sabido que el ciclo de Centurión en San Lorenzo está finalizado, aunque su vínculo vence recién en diciembre de este año y su pase pertenece a Vélez, a raíz de los problemas extrafutbolísticos que protagonizó a lo largo del primer semestre. "Trataré de charlar con Centurión y ver la mejor opción para las partes. El club es lo más importante", manifestó el flamante coordinador del Fútbol Profesional del elenco de Boedo, Matías Caruzzo, minutos antes de la publicación del mediocampista. FG/AMR NA