Miguel Di Lorenzo, conocido como Galíndez en el mundo del fútbol y masajista personal de Maradona en su pasaje por Nápoli, Barcelona y el seleccionado argentino, contó que sigue "muy mal" por la muerte del astro y apuntó contra los integrantes del entorno del abogado y exrepresentante Matías Morla, a los que acusó de "asesinos y delincuentes" porque se lo "mataron".

"Sigo muy mal por la muerte de Diego. Él me dejó todo: el cariño, el afecto y siempre estará presente. Es de lo más lindo que me pasó en la vida, no como los sinvergüenzas, asesinos y delincuentes que siguen libres y me lo mataron", apuntó el exutilero del seleccionado argentino con Radio Télam, a un año de la partida del astro.

"Siempre se levantaba con una sonrisa. Yo conocí al verdadero Diego en Argentinos Juniors, con apenas 18 años y fue un hermano de la vida. Siempre lo tendré presente en mi casa. Tengo amigos, tengo familia, pero me falta él", continuó emocionado.

Además, Galíndez fue el masajista personal de Maradona en su pasaje de Nápoli y Barcelona, y recordó: "Me pedía que nunca tenga cara de culo. Él se sorprendía al verme siempre a su lado. A veces me decía '¿Qué hacés, Galíndez?' y yo estaba ahí firme".

"Me bloquearon completamente el contacto con Diego, ni siquiera me dejaron verlo en la clínica de Olivos. Lo mismo le pasó a los muchachos del Mundial, ni un asado de despedida tuvimos, nos sacaron a patadas. Ahí está el hijo de puta de Morla, de Maxi y otras personas que lo explotaron. Lo lloro por dentro a Diego, que está con la madre y el padre en el cielo", cerró Galíndez. (Télam)