El basquetbolista estadounidense Lebron James, figura de Los Angeles Lakers y de la NBA, comentó hoy que "siempre" se inspiró en el exjugador Michael Jordan, considerado el mejor de la historia tras conquistar seis anillos con Chicago Bulls en la década de los noventa.

"Siempre me inspiré en Jordan, desde chico uno quería ser como él", admitió el ex Cleveland Cavalliers en una conferencia de prensa.

"No quería perder la oportunidad de darle la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia", detalló sobre el breve encuentro posterior al partido de los All Star de la NBA.

Además, Lebron, que a lo largo de toda su carrera fue comparado con Jordan, aseguró: "No he tenido muchas conversaciones con él en mis 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de MJ. De niño siempre quise ser como él".

MIRÁ TAMBIÉN Lanús y Cambaceres abren otra fecha de la Copa Argentina

Lebron, de 37 años, se consagró campeón en cuatro ocasiones en la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020). (Télam)