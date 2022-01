El defensor uruguayo Agustín Rogel ya se entrena desde el lunes con el plantel de Estudiantes y en conferencia de prensa destacó que “nunca" se despidió, que siempre hizo "todo para seguir, para volver", y que a pesar de las demoras "hizo valer" su voluntad.

Al referirse al porqué en un año hubo tan buena relación con el club y la gente dijo: “tengo un poco lo que le gusta al hincha. Soy sencillo pero dejo todo. Eso es primordial no rendirse, el esfuerzo siempre está. La verdad que siempre me trataron bien y lo agradezco pero trato de no engancharme mucho con las redes sociales porque hoy está todo bien y después cambia, y te hace daño”.

Rogel analizó al grupo que trabaja en City Bell: “está bien, todos nos ayudamos a subir de nivel. La base se mantuvo, es bueno no estar todo el tiempo cambiando. En ningún momento sentí que me fui. Valoré mucho que todos se interesaban por mí y hacían fuerza para que yo esté acá. Sentí siempre que era el lugar donde tenía que estar”.

A la hora de opinar de los objetivo no dudó en afirmar que “en mente tenemos que hay que superar un par de escalones para meternos en la zona de grupos. Fue un gran esfuerzo el que hicimos el año pasado para estar en este lugar. Hay que meterle mucha responsabilidad y seriedad”.

“Todos hablan del poderío de los equipos brasileños y desde lo económico puede ser que sumen más figuras pero después somos 11 contra 11. Las ganas de gloria y de ganar nos mantiene con vida. El nivel es bueno y hay que competir”, analizó el uruguayo.

Al referirse a la Selección de su país aseguró que “es uno de los objetivos personales que tengo. Me gustaría estar en la selección y esa ilusión nadie me la quita. Hay un año largo y primero voy a luchar por los objetivos grupales con Estudiantes y eso me ayudará a alcanzar lo otro”.

El defensor habló del rival de la fase 2, Audax Italiano de Chile: “no vimos nada todavía. La idea es entrar en la fase de grupos y para eso tenemos que ser un equipo protagonista. Igual antes hay partidos de campeonato y los tenemos que encarar con todo para llegar de la mejor manera”.

Por las intensas lluvias que cayeron en la ciudad se suspendió al amistoso que se iba a jugar con Talleres de Córdoba esta mañana, pero Ricardo Zielinski utilizó la cancha de césped sintético para hacer un trabajo táctico y ahí paró a Andújar; Godoy, Rogel, Noguera y Valdéz; Castro, Zuqui, Kociubinski y Pellegrini; Díaz y Boselli.

Andújar, Castro, Zuqui y Boselli están totalmente recuperados del coronavirus, mientras que Emmanuel Más se reincorporaría mañana.

Por su parte Gustavo Del Prete hizo tareas diferenciadas por una sobrecarga muscular y Jorge Rodríguez recuperado de su lesión en el tobillo aún no tiene el alta para hacer fútbol normal, aunque realiza todos los trabajos con normalidad.

El sábado, en su estadio, Estudiantes jugará con Vélez y la semana próxima viajará a Uruguay para realizar un par de amistosos.

(Télam)