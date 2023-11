San Isidro Club (SIC) derrotó hoy a Universitario de Tucumán por 25-18 en la final y se consagró campeón del torneo Nacional de Clubes, certamen que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El encuentro, disputado en las instalaciones del SIC, tuvo un parcial favorable de 15-5 y fue dirigido Nehuén Jauri Rivero.

Los tries alcanzados por SIC fueron obra de Jacinto Campbell, Marcos Borghi y Joaquín Lamas, quien además aportó dos penales y dos conversiones.

Universitario de Tucumán sumo dos tries con Augusto López Rios y Martín Pintado, en tanto que Marcos Villagra logró dos penales y una conversión.

MIRÁ TAMBIÉN Es el momento de mostrarse fuerte de local, asegura el arquero de la selección paraguaya

Por su parte, Champagnat derrotó a Los Matreros por 42-36 en encuentro final y de esta manera ascendió al Top 12 de la URBA.

= Síntesis =

SIC: Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini y Benjamín Chiappe, Marcos Borghi y Bautista Viero; Andrea Panzarini, Alejo Daireaux y Tomás Meyrelles (capitán); Juan Soares Gache y Joaquín Lamas; Bernabé López Fleming, Santos Rubio, Carlos Pirán, y Jacinto Campbell; Francisco González Capdevilla.

MIRÁ TAMBIÉN DT Zago analiza variantes para reemplazar al suspendido Henry Vaca

Ingresaron en el segundo tiempo: 20' Juan Pedro Olcese por Benjamín Chiappe, 23' Pedro Georgalos por Bautista Viero, 30' Ciro Plorutti por Alejo Daireaux, 36' Ricardo Macchiavelo por Marcos Piccinini

Universitario de Tucumán: Facundo Torres, Luciano Nobau y Francisco Moreno; Nicolás Gentile (capitán) y Enzo Brandán; Tomás Delpero, Bruno Sbrocco y Lisandro Ahualli; Agustín López Ríos y Luciano Valdez; Nicolás Brandán, Álvaro Ferreyra, Tomás Vanni y Pablo Garretón; Marcos Villagra

Ingresaron en el segundo tiempo: 16' Franco Gómez Vallejo por Facundo Torres y Thiago Sbrocco por Bruno Sbrocco; 9' Jorge Herrera por Enzo Brandán; 11' Facundo Juárez por Agustín López Ríos, 14' Martin Pintado por Álvaro Ferreyra, 15' Joaquín Juárez por Luciano Nobau y 21' Ramiro Ferreyra por Luciano Valdez,

Tantos en el primer tiempo: 2' Try Jacinto Campbell convertido por Joaquín Lamas (S), 8' Try Agustín López Ríos (UT), 17' Try Marcos Borghi (S y 41' Penal de Joaquín Lamas (S).cResultado Parcial: SIC 15-5 Universitario de Tucumán

Tantos en el Segundo Tiempo: 11' Try y conversión de Joaquín Lamas (S), 15' Try de Martin Pintado, convertido por Marcos Villagra (UT), 26' y 29' Penales de Marcos Villagra (UT), 31' Penal de Joaquín Lamas (S)

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero

Asistentes: Juan Manuel López y Juan Manuel Martínez

Cancha: SIC. (Télam)