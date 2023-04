El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, apoyó al futsal en el sorteo de las semifinales de la Champions League de la disciplina y sostuvo que en el fútbol "saldrían mejores jugadores" si empezaran con este deporte desde temprana edad.

"Si todos empezáramos en futsal saldrían mejores jugadores, con más técnica y se entendería mejor el juego", dijo Scaloni, invitado por la UEFA para el sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de futsal.

"Varios jugadores de Argentina iniciaron así, pero si elijo uno, no necesito decir su nombre. Se llama como yo", expresó Scaloni en obvia referencia al crack rosarino Lionel Messi.

"El futsal me parece un deporte espectacular, relacionado directamente con el fútbol de 11 y del que hemos sacado muchísimo; en el fútbol se usa cada vez más la superioridad con el arquero, como se usa mucho en el fútbol sala, el jugar uno contra uno, se sacan muchísimas conclusiones", indicó el seleccionador oriundo de Pujato.

"Además de haber ido a verlo como aficionado, lo fui a ver porque me interesaba observarlo de cerca y sacar mis conclusiones y de verdad me parece muy interesante. La etapa de formación me parece fundamental.

El sorteo de las semifinales de la Champions League de futsal se realizó en Palma de Mallorca, actual domicilio de Scaloni y su familia, y determinó que Sporting Lisboa de Portugal enfrentará a Anderlecht de Bélgica (donde milita el argentino Maximiliano Rescia) y Palma Futsal de España jugará ante Benfica de Portugal.

Palma será la sede de la fase final en el Velòdrom Illes Balears, entre el 5 y el 7 de mayo de 2023. (Télam)