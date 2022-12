El histórico lateral de Brasil Dani Alves, cuya convocatoria generó polémica en su país y que será titular en el partido de mañana ante Camerún en el cierre del grupo G del Mundial de Qatar 2022, dijo que su misión es "dar lo mejor en favor del equipo", ya clasificado a octavos de final.

El excompañero de Lionel Messi en Barcelona de España enfatizó con una ironía: "Si tengo que tocar la batería, la toco".

Dani Alves se va a convertir en el futbolista más longevo en jugar un Mundial con Brasil a los 39 años.

Qatar es su tercera Copa y también alcanzará a otro histórico lateral, Roberto Carlos, como segundo jugador con más partidos en la "Canarinha", con 125 apariciones.

"No importa qué torneo es, si es un amistoso o un Mundial, representar a mi país es algo que me hace sentir muy orgulloso. Poder cerrar el círculo jugando una Copa del Mundo me hace muy feliz", dijo hoy Alves.

Sobre sus ausencias en los dos partidos iniciales del Mundial, el defensor opinó: “El equipo necesitaba alguien más defensivo y yo soy más de ataque, pero estoy para servir a Brasil”.

Finalmente, en relación a las críticas por su convocatoria, respondió: "Si estuviera jugando en el Barcelona esto no pasaría, siempre hay que buscar a alguien para criticar, como el resto de jugadores están en grandes equipos de Europa, me toca a mí”.

“Mucha gente lo cuestiona por mi edad -agregó-, porque no esté en mi mejor momento, pero para una Copa del Mundo no hace falta estar bien en el equipo, hay que estar bien en el Mundial y es lo que he hecho desde 2003. Por eso estoy aquí". (Télam)