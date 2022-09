El defensor de Udinese, de Italia, y del seleccionado argentino de fútbol, Nehuén Pérez, reconoció hoy, entre risas, que la Argentina estará en el "horno" si se lesiona Lionel Messi de cara al Mundial de Qatar 2022, en el que debutará el martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C.

"Siempre tengo miedo de tocarlo o lesionarlo, hay que cuidarlo, ja. Si se nos lesiona estamos en al horno, no tenemos que ser boludos", expresó Pérez con un tono jocoso.

"Tengo recuerdos del Mundial 2006 en adelante porque siempre mirábamos con mi papá. Lionel Messi es mi máximo ídolo y compartir plantel con él es un sueño. Me toca estar siendo convocado en los últimos llamados, estoy trabajando en mi club y en la Selección para ganarme un lugar", recordó el defensor en una nota con el podcats "La Selecta".

Nehuén Pérez, partícipe en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Sub-23, está entre los convocados para la gira por Estados Unidos contra Honduras (24 de septiembre) y Jamaica (27) en dos amistosos preparatorios.

"Me tocó cambiar camiseta con Messi cuando estuve en Granada pero lo hice antes del partido. Lo contacté porque después es imposible, van todos. No me gusta cambiar con nadie pero con él es especial y encima perdimos 4 a 0. Me fui contento igual", relató.

El juvenil de 22 años, que tiene como referente al defensor español Sergio Ramos porque es "el mejor de todos" y mira también al italiano Leonardo Bonucci "por cómo mete pelotas entre líneas, sueña con ganarse "un lugar" en este tramo para ser parte de la delegación mundialista.

"La gente muchas veces criticaba de manera injusta a la Selección pero después del título en Brasil se siente el apoyo y las cosas salen fáciles con la confianza y la calidad de los jugadores. Si uno mira, hoy en día todos los que entran lo hacen bien, y además en el grupo todos tiran para adelante, con apoyo de los que no juegan. El grupo es hermoso", detalló en la nota.

(Télam)