El ucraniano Oleksandr Zinchenko, defensor del Manchester City, declaró hoy que de no ser padre de una niña hubiera acudido a su país para combatir en la defensa contra la invasión rusa.

"Siendo sincero, si no tuviera a mi hija, a mi familia, yo estaría allí", aseguró el futbolista de 25 años a la BBC. "Estoy muy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré el resto de mi vida. Conozco a mi pueblo, la mentalidad de la gente de mi país. Prefieren morir y van a morir, pero no renunciarán nunca", añadió Zinchenko en una entrevista que le dio a la cadena de televisión británica en la previa al clásico con Manchester United por la Premier League.

Varias estrellas del deporte, como el campeón mundial de boxeo de los pesos pesados Oleksandr Usyk, tomaron las armas en Ucrania.

Zinchenko contó que la noche en la que comenzó el conflicto bélico "me despertó mi esposa llorando. Estaba en shock. Me mostró los vídeos, las fotos de lo que está pasando ahora en Ucrania".

"Lo que más se acerca al sentimiento que tuve es quizás cuando un familiar muere. Esa sensación de sentirte muy mal dentro de ti. Pero era peor, no hacía más que llorar", explicó el futbolista ucraniano, que jugó un año y medio en el club ruso Ufa antes de fichar por el Manchester City.

Zinchenko lamentó el silencio de los futbolistas rusos: "Me ha sorprendido que nadie, ninguno de ellos, haya hablado claramente contra la invasión".

"La mayoría juega en el equipo nacional y tienen muchos abonados en Instagram, Facebook, etcétera. Podrían por lo menos hacer algo para parar esta guerra, porque la gente les escucha pero no lo hacen, como si (la situación) no existiera. No sé por qué", concluyó. (Télam)