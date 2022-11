El flamante presidente de Independiente, Fabián Doman advirtió esta noche que en caso que lo llame "el representante de Carlos Tevez", desvinculado este mediodía de Rosario Central, lo va a atender "porque es alguien que podría interesar para hacerse cargo de la dirección técnica del primer equipo".

"La verdad que si me llama el representante de Tevez, obviamente lo escucharía, porque no lo descarto ya que es alguien que nos podría interesar. Aunque debo aclarar que su nombre no surgió del mundo Independiente sino del exterior”, destacó Doman en declaraciones periodísticas.

"Desde que se conoció hoy su alejamiento de Rosario Central que todo el mundo me pregunta por Tevez justamente porque no tenemos al remplazante de Julio Falcioni definido. Personalmente nunca hablé con él, pero si su representante (Adrián Ruocco) se comunica, lo voy a escuchar. Pero hasta hoy no lo teníamos como posible candidato", insistió.

El principal candidato es justamente Gustavo Quinteros, pero las negociaciones se van dilatando "porque fue campeón de Chile con Colo Colo y obviamente ese club quiere retenerlo. Pero a nuestro favor está que él tiene deseos de dirigir en Argentina, aunque como en el caso de Tevez, nunca hablé con él".

"Y en cuanto a Ricardo Garca, tampoco me queda claro que quiera dirigir o no en Argentina", refirió respecto de las casi nulas posibilidades de contar con el exentrenador del seleccionado de Perú.

"El que también me mencionaron pero ya para reforzar el plantel es 'Wanchope' (Ramón) Ábila, pero no me interesa. El que sí quisiera que volviera es Federico Mancuello y ya hubo algunos contactos con él", describió.

Finalmente Doman tuvo un gesto tan hidalgo como de justo reconocimiento para el clásico rival de Avellaneda al resaltar "a un club como Racing y a su presidente, Víctor Blanco, que es un modelo de gestión. Siempre hay que mirar a los que hacen las cosas bien", remarcó el nuevo titular "rojo". (Télam)