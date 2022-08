El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo advirtió hoy que si "los jugadores creativos no se adaptan a estos tiempos de juegos más físico, sus cualidades no serán valoradas", apuntándole especialmente a los volantes de su equipo, Nicolás De la Cruz y Agustín Palavecino, ambos hoy titulares en la cómoda victoria por 3 a 0 sobre Central Córdoba, de Santiago del Estero.

"El fútbol cambia, evoluciona, dinámico, más físico, y las cualidades de jugadores creativos, si no se adaptan, difícilmente sean valoradas. Por ejemplo Palavecino y De La Cruz se reconvirtieron desde su posición de enganches, y tenemos que prepararlos para que sean integrales al equipo y a ellos mismos también", explicó Gallardo en la conferencia de prensa pospartido en el estadio Más Monumental.

"En el partido de hoy tratamos de encontrar espacios. Marcelo Herrera tiene un potencial de pasaje por afuera con llegada al área y Pablo Solari va por ahí también. Entonces buscamos variantes para que éste último fuese más por adentro, así no se chocaban. No le dimos opciones al rival para que leyera fácilmente cómo podíamos atacar", reseñó.

Y sin escaparle a los nombres propios, más bien todo lo contrario, ya que fue ejemplificando a través de ellos para explicar lo hecho por sus dirigidos, Gallardo resaltó que "tanto por Herrera como por Elías Gómez, bienvenido sea que vayan sumando en confianza, que se sientan seguros. Van asimilando conceptos y eso lleva tiempo. Creemos en las condiciones de nuestros jugadores".

MIRÁ TAMBIÉN Me dolió la maniobra del pasacalles admitió el DT de Independiente, Falcioni

"Tenemos muchas bajas importantes y eso nos generó una preocupación. Matías Suárez tuvo una semana difícil con el cuadro febril, como Milton Casco (por eso Herrera y gómez fueron titulares), mientras que Felipe Peña Biafore está buscando su mejor forma y seguirá readaptándose. En cuanto a Robert Rojas, tiene un tema que los médicos explicarán, una complicación", enumeró.

"Después, a Miguel Borja lo vi en buenas condiciones, porque venía de un mes parado y su mejor condición la iba a tener en los entrenamientos y con minutos en el fútbol argentino, que es complicado. Tuvo una preparación diferente. Solari lo acompañó bien en ataque porque entra y sale y es complementario", puntualizó.

"Y a (Juan Fernando) Quintero le vamos observando el comportamiento. Tuvo lesiones, estuvo parado y debió prepararse para estar con una disponibilidad más completa. Destella talento, pero hay que ver su condición física. Está más ágil y se involucra más en el juego. Ahora va desde el inicio, cuando antes ingresaba después para darnos frescura", explicó sobre el otro colombiano del plantel.

Posteriormente aclaró que a veces "se desprestigia lo que hace el rival porque nos hicieron jugar mal. Contra Arsenal tuvimos un partido cerrado y no encontramos los caminos. Está la crítica nuestra de no poder romper esos cerrojos, pero también está el mérito del rival".

MIRÁ TAMBIÉN El croata Coric se queda con el Masters 1000 de tenis de Cincinnati

"A veces me enojo bastante, pero así vivo los partidos. Hoy lo abrimos rápido (antes del cuarto de hora ganaba 2 a 0), no pasamos zozobras e hicimos un buen ataque. No sufrimos. Contra Newell's no fue tan así, le dimos una posibilidad, pero más allá de los primeros 10 minutos y algunas atajadas de Franco Armani, lo controlamos con tranquilidad", recordó sobre el 4-1 logrado dos fechas atrás también como local.

Y finalmente se refirió a dos "Enzos" referentes dentro y fuera de la cancha como el volante central Pérez y el mánager Francescoli.

"La salida de Enzo Pérez fue normal (lo reemplazó el autor del tercer tanto, Bruno Zuculini, a los 13 minutos del complemento). Se sostiene de buena forma, pero el jugar muchos partidos le pasa cierta factura. Sufrió un golpe en la rodilla derecha y salió por eso", precisó respecto del de adentro.

"Y en cuanto a Francescoli, en todos estos años no he tenido o se ha dado la posibilidad de una pregunta sobre una persona que fue muy importante en mi gestión deportiva. Mi relación con él es profesional pero también de mucho afecto, compartimos vestuario y lo vi como un jugador de elite, aprendí de su calidad y calidez humana y con los años mantenemos una gran relación, No hay egos", le respondió a un periodista francés. (Télam)