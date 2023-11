El exvicepresidente de Boca Mario Pergolini aseguró hoy que si no se gana la final de la Libertadores contra Fluminense de Brasil se "van a despertar otras cosas para charlar" en una crítica para la dirigencia de Juan Román Riquelme.

"Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien, no hay que discutir nada ya. Yo creo que sí, que ojalá que ganemos el sábado como decía uno el otro día: 'No, no sé porque sino se queda Riquelme'. Mejor ganemos la Séptima y que se quede a vivir en el club para toda la vida, pero ahora si no la gana va a despertar otras cosas para charlar", reconoció Pergolini de cara a las elecciones de diciembre.

El empresario integró la fórmula triunfante con Jorge Amor Ameal aunque renunció a finales de marzo del 2021 por supuestas diferencias con Riquelme y su equipo de trabajo, aunque aclaró: "Fui cambiando los sentimientos desde que me fui de la dirigencia de Boca. Uno a veces peca de creer que si le va bien en algo puede trasladarlo a cualquier lado. Fui con esa vanidad y no me di cuenta que debería haber conocido más las políticas internas de los clubes".

"Boca no ha logrado tener un gran equipo pero acá estamos. El patrimonio del club con los chicos que han salido, hacía rato que no lo veíamos. No me gusta Jorge Almirón pero es lo que hay. Los anteriores se fueron por mucho menos", argumentó en una nota con radio Nacional AM 870.

Pergolini, quien admitió tener diálogos con Andrés Ibarra, el candidato de Mauricio Macri en las próximas elecciones, no adelantó si participará o no de los comicios en diciembre. (Télam)