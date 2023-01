Sevilla, equipo dirigido por Jorge Sampaoli, visitará mañana a Alavés, equipo de la segunda división, por los octavos de final de la Copa del Rey, en medio de fuertes críticas al equipo y al entrenador argentino por estar en zona de descenso en LaLiga.

El partido se disputará desde las 17 en el estadio de Mendizorroza de la ciudad de Vitoria y será transmitido por DSports.

El equipo de Sampaoli integrado por los campeones del mundo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro "Papu" Gómez -lesionado- más Erik Lamela atraviesa una complicada situación ya que está en zona de descenso en LaLiga española.

El conjunto andaluz perdió el sábado ante Girona, como visitante, y en su regreso a la ciudad se encontró con pintadas amenazantes en la Ciudad Deportiva.

En medio de este clima de tensión, Sampaoli aseguró que no tiene pensado renunciar al cargo y reafirmó su compromiso con el club.

"Cuando uno está dentro de un lugar y tiene la esperanza de poder ayudar, yo trabajo todos los días y tengo mucha ilusión y veo mejoras en muchos aspectos colectivos. Toca seguir trabajando y no es tiempo para llorar ni reclamar, sino para trabajar con el club", expresó el santafesino en conferencia de prensa.

"A veces uno cree que la mejor decisión es escaparse, pero a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir", agregó el ex director técnico del seleccionado argentino.

Sampaoli atraviesa su segundo ciclo en Sevilla y uno de los puntos de conflicto es la política de contrataciones del club en el mercado de pases.

"Si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no, es un tema mío con los dirigentes de puertas hacia dentro. No tengo la intención de no intentar cambiar esta realidad", afirmó.

Los octavos de final de la Copa del Rey se abrirán desde las 15 con el partido entre Real Sociedad y Mallorca (Rodrigo Battaglia y Braian Cufré). (Télam)