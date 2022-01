El defensor brasileño Dani Alves aseguró hoy que sería "muy bonito" que el crack rosarino Lionel Messi finalice su carrera en Barcelona, de España.

"Alguna vez nos lo hemos dicho, ¿dónde estarás mejor que aquí? Yo creo que sería muy bonito que él también acabara su carrera aquí. Acabar aquí podría ser un gran regalo para él y que el club se encargara de eso", manifestó Alves en declaraciones al programa "Tot Costa" de Catalunya Ràdio.

Dani Alves compartió plantel con Messi entre las temporadas 2008/2009 y 2015/2016 y vivió una época dorada para el club catalán bajo las órdenes de Josep Guardiola primero y Luis Enrique después como entrenadores.

Para el futbolista más ganador de la historia con 44 títulos, consideró una anomalía que el crack rosarino, con presente en París Saint Germain, de Francia, no termine su carrera en Barcelona.

"No es solo el mejor jugador del club sino de la historia y es extraño estar aquí y no tenerlo. Pero muchas veces las cosas no suceden como soñamos", dijo Alves.

Messi, de 34 años, inició su trayectoria futbolística en Barcelona a partir de la temporada 2004/2005. A mediados de 2021 no pudo renovar contrato y dio fin a su estadía en la institución catalana para continuar en PSG. (Télam)