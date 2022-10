Durante los incidentes que protagonizaron la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata, en la que resulto un hincha muerto, entre varios heridos se encontraba Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, y el efectivo que atentó contra su persona fue desplazado de su cargo. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el oficial que atacó al camarógrafo, con tres disparos a quemarropa, ya no forma parte de las fuerzas policiales. "Trabajamos toda la noche para saber qué fue lo que pasó. Hubo un Jefe de Seguridad que resolvió de la peor manera una situación que la policía no buscó", sentenció en declaraciones al canal América. Además, Berni expresó: "El que le disparó al camarógrafo de TyC Sports es un ex policía, porque fue echado de manera inmediata

Eso fue una locura, no hay nada que pueda justificar la reacción de ese efectivo porque en esa zona no había tumultos ni nada". Lo concreto es que hasta el momento el oficial solo habría sido identificado y separado de su cargo para hacerle un sumario interno, el cual indica que se encuentra suspendido, aunque más adelante sí podría concluir en su expulsión de la fuerza. Por su parte, Fernando "Uruguayo" Rivero, comentó lo que vivió en el momento que fue agredido por el policía: "Estoy conmovido con lo que pasó, porque yo estaba haciendo el trabajo como lo hago habitualmente cuando hay disturbios, uno agarra la cámara y graba los incidentes que puede haber". "Esta persona salta la valla y viene directamente a dispararme a mí para que no siguiera registrando los hechos. Esa es la intención del tipo, sacarme de escena para que no siguiera grabando", relató en primera persona. "Me toma de sorpresa, no es que la cámara está oscura, la cámara tiene una luz muy potente. Yo estoy con la cámara y luz prendida enfocando los disturbios, todo lo que veo y puedo hacer", explicó. En el mismo sentido, Rivero agregó: "Yo recibo los disparos en la zona de la ingle y me dobla de dolor, enseguida cuando siento la quemazón y el dolor me agaché y me tiré al piso y ahí vienen unos chicos y le decían: ¿qué hacés? ¿No ves que le tiraste a un camarógrafo? ". "El policía ni se inmutó, siguió disparando. Me cruza a mi, yo lo miro y le digo ¿qué hacés? y siguió disparando para adelante", sentenció. LG/SPC NA