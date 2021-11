El seleccionado argentino masculino Sub '21 de hockey sobre césped viajó esta tarde con rumbo a la India para participar desde fin de mes en el Mundial de la categoría en ese país.

El equipo dirigido por Lucas Rey-Lucas Cammareri partió con rumbo a la ciudad de Bhubaneswar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en vuelo de la compañía Air France.

El conjunto albiceleste intervendrá en el grupo D del torneo ecuménico que arrancará el miércoles 24 del corriente y se extenderá hasta el 5 de diciembre.

Sus rivales serán Egipto (jueves 25, a la 1.00 de Argentina), Alemania (viernes 26, a las 11.00) y Pakistán (domingo 28, 8.30), en la fase de grupos.

"Nos tocó una zona bastante difícil. De Egipto no tenemos referencias pero por la pandemia (coronavirus) no se jugó el torneo africano y no existen imágenes", explicó Rey, uno de los entrenadores que integró el plantel subcampeón mundial junior en Australia 2001

"Sí tenemos imágenes de Alemania que será nuestro segundo rival, y no tenemos de Pakistán que será el tercero" comentó uno de los DT, según consignó el sitio de la Confederación Argentina (CAH)

Los denominados Leoncitos consiguieron la clasificación, tras obtener el segundo puesto en la Copa Panamericana de Chile, en octubre pasado.

"La principal virtud que tiene este equipo es la entrega, el esfuerzo y el compromiso. Se creó un grupo hermoso que se terminó transformando en un equipo y creo que eso es lo más importante", destacó Rey.

El plantel está conformado por Nehuén Hernando (Buenos Aires), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Buenos Aires), Tadeo Marcucci (Buenos Aires), Facundo Zarate (Córdoba), Mateo Fernández (Buenos Aires), Bruno Stellato (Buenos Aires)

Lautaro Dómene (Córdoba), Ignacio Ibarra (Buenos Aires), Facundo Sarto (Buenos Aires), Joaquín Kruger (Córdoba), Joaquín Toscani (Buenos Aires), Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Buenos Aires)

Lucio Méndez Pin (Buenos Aires), Bautista Capurro (Buenos Aires), Gaspar Garrone (Córdoba) y Franco Agostini (Buenos Aires).

Además viajarán como reservas Iñaki Minadeo (Buenos Aires) y Martín Fernández (Mendoza).

Los designados como reservas sólo podrán ingresar en caso de que alguno de los 18 jugadores no puedan continuar con su participación en el certamen por lesión comprobable.

