El seleccionado argentino masculino Sub 21 de hockey sobre césped debutará mañana en la Copa del Mundo Junior con sede en Bhubaneswar, India, cuando juegue con Egipto en partido válido por el Grupo D.

El equipo dirigido por Lucas Rey-Lucas Cammareri tendrá luego como rivales a Alemania (viernes 26, a las 11.00) y Pakistán (domingo 28, 8.30), en la fase de grupos.

"Nos tocó una zona bastante difícil. De Egipto no tenemos referencias pero por la pandemia (coronavirus) no se jugó el torneo africano y no existen imágenes", explicó Rey, uno de los entrenadores que integró el plantel subcampeón mundial junior en Australia 2001

Los Leoncitos disputaron una serie de cuatro amistosos como puesta a punto parea el certamen con un saldo de dos victorias: Bélgica (2-0) y Canadá (3-0), un empate ante Malasia (1-1) y una derrota ante España (2-5).

El torneo estará conformado por 16 seleccionados, divididos en cuatro zonas de cuatro. Los dos mejores de cada grupo clasificarán a los cuartos de final que se desarrollarán el martes 30 de noviembre.

El viernes 3 de diciembre se definirán las semifinales, en tanto que la final se jugará el domingo 5 de diciembre

Argentina participó en diez de las once ediciones disputadas de Copas del Mundo de la categoría Sub 21 y entre las actuaciones más destacadas figuran el subcampeonato obtenido en Hobart en 2001 y el título mundial cosechado en Rotterdam 2005, consignó el sitio de la Confederación Argentina (CAH).

Los denominados Leoncitos consiguieron la clasificación, tras obtener el segundo puesto en la Copa Panamericana de Chile, en octubre pasado.

El plantel está conformado por Nehuén Hernando (Buenos Aires), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Buenos Aires), Tadeo Marcucci (Buenos Aires), Facundo Zarate (Córdoba), Mateo Fernández (Buenos Aires), Bruno Stellato (Buenos Aires)

Lautaro Dómene (Córdoba), Ignacio Ibarra (Buenos Aires), Facundo Sarto (Buenos Aires), Joaquín Kruger (Córdoba), Joaquín Toscani (Buenos Aires), Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Buenos Aires)

Lucio Méndez Pin (Buenos Aires), Bautista Capurro (Buenos Aires), Gaspar Garrone (Córdoba) y Franco Agostini (Buenos Aires).

Además viajaron como reservas Iñaki Minadeo (Buenos Aires) y Martín Fernández (Mendoza).

Los designados como reservas solo podrán ingresar en caso de que alguno de los 18 jugadores no puedan continuar con su participación en el certamen por lesión comprobable.

(Télam)