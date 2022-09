El seleccionado de fútbol de Colombia, con el estreno como DT del argentino Néstor Lorenzo, venció anoche a su par de Guatemala, por 4-1, en ensayo de preparación celebrado en la ciudad de Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

El enganche James Rodríguez (ex Banfield) y el delantero Rafael Santos Borré (ex River Plate) convirtieron dos de los tantos para el equipo 'cafetero' que no acudirá a la máxima cita ecuménica en Qatar 2022.

Los otros goles fueron obra de Luis Sinisterra (Leeds United, Inglaterra) y el juvenil Yaser Asprilla (Watford, Inglaterra) en un equipo del bonaerense Lorenzo (56 años) que fue dominador absoluto de principio a fin.

Cuando ya se cumplía tiempo adicionado al reglamentario, el equipo guatemalteco logró descontar por intermedio de Oscar Santis (St. 46m.)

Los exjugadores de River Plate, Radamel Falcao García (cumplió su partido número 100 en el combinado nacional) y Jorge Carrascal (actualmente en el CSKA Moscú) también se alistaron en el representativo colombiano.

La formación dispuesta por el DT Lorenzo incluyó a David Ospina; Daniel Muñoz (Stefan Medina), John Lucumí, Andrés Llinás y Johan Mojica; Mateus Uribe (Yaser Asprilla), Jefferson Lerma y Juan Guillermo Cuadrado (Luis Sinisterra); James Rodríguez (Jorge Carrascal); Luis Díaz (Rafael Borré) y Radamel Falcao García (Jhon Durán).

En el banco de suplentes estuvo el lateral izquierdo Frank Fabra, quien finalmente no entró.

Colombia asumirá el segundo encuentro en fecha FIFA de septiembre este martes 27, a las 23.00, enfrentándose a México, en la localidad de Santa Clara, estado de California, también en los EEUU. (Télam)