Seis jugadores argentinos participaron hoy del triunfo que FC Beroe, dirigido por el chubutense Gustavo Aragolaza, consiguió ante Slavia Sofía, por 3-0, en uno de los adelantos de la sexta fecha de la denominada Parva Liga, el campeonato de Primera división del fútbol de Bulgaria.

Cinco de los futbolistas nacionales resultaron titulares. Ellos son el arquero Rodrigo García Accinelli (ex Temperley, oriundo de Pehuajó), el zaguero central Franco Ramos Mingo (ex Boca Juniors, nacido en Córdoba), los mediocampistas Thiago Ceijas (ex Boca, de Capital Federal) y Francesco Celeste (ex Los Andes, de Vicente López) y el marcador de punta Luciano Squadrone (ex Estudiantes de La Plata, nacido en Cipolletti), quien marcó uno de los goles, a los 17m. del primer período.

Además, el defensor Enzo Espinoza (ex Lanús) ingresó en la segunda etapa, en reemplazo del ecuatoriano Jordi Govea, según reflejó el sitio 'Transfermarkt'.

FC Beroe es un equipo de la primera división búlgara, radicado en la ciudad de Stara Zagora. Tiene como principal accionista al empresario argentino Hernán Banato, cabeza visible del grupo CRD Sports.

MIRÁ TAMBIÉN Racing superó 1-0 a Gimnasia La Plata por la primera fecha de la Copa de la Liga Femenina

El entrenador Aragolaza, oriundo de Rawson y con 52 años, tiene otros cuatro jugadores argentinos a disposición: el arquero Juan Pablo Lungarzo (ex Independiente de Chivilcoy), el mediocampista Enzo Hoyos (ex Chacarita Juniors) y los delanteros Santiago Godoy (ex Racing Club) y Francisco Politino (nacido en Mendoza).

Con la victoria alcanzada hoy, FC Beroe reúne 13 puntos y escaló a la segunda posición, junto a Cherno More, a tres del líder, Lokomotiv Plovdiv.

(Télam)