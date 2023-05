Secreto Boy, con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves, ganó hoy por 2 cuerpos sobre Torino Kin Ha el Clásico Juan Lapistoy, una prueba de 1.200 metros con un premio de 1.440.000 pesos que se disputó en el noveno turno de la reunión hípica en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Suggestive Boy, pagó un dividendo de 4,45 pesos por boleto y empleó un tiempo de 1m 09s 34/100 para las 12 cuadras de arena seca.

The Best Hit salió en punta y la mantuvo hasta la entrada a la recta. Lo siguieron de cerca Brad Check, Holly María y Secreto Boy. Así, encararon los últimos 500 metros.

The Best Hit se paró, Brad Check quedó para definir pero no lo hizo y Secreto Boy atropelló con enorme decisión.

A partir de los 300 metros finales la carrera fue de Secreto Boy, mientras que por atrás se colocó Torino Kin Ha.

Hubo dos cuerpos de diferencia a favor de Secreto Boy, un caballo de 3 años que está en manos del cuidador Germán Feliciani.

Tercero, a 2 cuerpos y medio, fue Holly María. Los parciales fueron de 23s 30/100 para los 400 metros y de 45s 83/100 para los 800.

Secreto Boy alcanzó hoy su cuarto triunfo oficial sobre un total de 13 carreras. Ganó muy bien porque nunca se apuró y a partir de los 300 metros finales corrió con una gran autoridad. Nada para decir. (Télam)