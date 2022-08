El arquero uruguayo Sebastián Sosa refirió hoy con fastidio que "jamás" le pasó "que pongan en duda una lesión" que padecía, como algunos así lo consideraron en la semana previa al partido con Colón, de Santa Fe, por la fecha 11 de la LPF, después de la derrota con Atlético Tucumán (1-0), con distintos mensajes por las redes sociales.

"Jamás me pasó que pongan en duda una lesión. Hay que tener cuidado con esas cosas. No tomé el mensaje de Milton (Álvarez, quien lo reemplazó) para mi", declaró Sosa en diálogo con el programa Un Buen Momento, de Radio La Red.

"Sobre mi molestia muscular acá hay una palabra del médico. En febrero me desgarré los dos gemelos. Por no parar me perdí 25 días. Esta vez conocía el dolor y preferí parar cuatro a cinco días para no llegar al desgarro”, aclaró el guardavalla.

El ex Boca Juniors estimó que "hace tres meses era San Sosa', pero que desde la derrota con Patronato (3-1), en la quinta fecha del torneo, nota "un poco más de rechazo" por parte de los hinchas del 'rojo', pero entiende que "no es una cosa ni la otra".

“En febrero sentí mucho apoyo para quedarme, y fue hace poquito. Luego se dio la salida de Eduardo (Domínguez, el anterior entrenador) por los malos resultados y se empiezan a buscar culpables", expuso Sosa.

"No lo tomo como personal porque esto es colectivo. Por ahí es normal que recaiga en los de experiencia. Yo trato siempre de dar lo mejor”, señaló en referencia a las críticas recibidas tanto él como la mayoría de los integrantes del plantel.

A la vez consideró que en Independiente "los resultados no estuvieron como debieron ser y eso no ayuda a disfrutar, porque a uno lo angustia", aunque igual todos le dan "para adelante" con el objetivo de poner al equipo en competencia.

“No se me cruza por la cabeza irme de Independiente" subrayó, y sobre el nuevo técnico, Julio Falcioni, que ante River lo mantuvo en el banco de relevos, indicó que "está dispuesto a escuchar la dificultad de cada jugador. Él dice que la puertita de su vestuario siempre está abierta”, refirió Sosa al cierrre.

Al margen, este miércoles venció el plazo para que los directivos de la institución apelaran el fallo de la Justicia para con la habilitación de la lista de Unidad Independiente, lo que no sucedió y por consecuencia fue ratificada la fecha del domingo 2 de octubre para el acto comicial para la renovación de autoridades.

Con el oficialismo que aún no designó a sus principales candidatos, después que el actual presidente Hugo Moyano se bajó de la candidatura para ir por su tercer ciclo, las otras dos listas opositoras son la mencionada Unidad Independiente encabezada por el periodista Fabián Doman, y la de Gente de Independiente que postula al empresario inmobiliario Rubén Rudecindo. (Télam)