Sebastián Battaglia fue presentado hoy como el flamante director técnico de Huracán tras la salida de Diego Dabove y remarcó que "la prioridad es transmitir rápido la idea" que tiene en mente para volcarle al equipo. Además, se refirió al estado anímico del equipo, en que momento lo encuentra su llegada al club y a su pasado en Boca. El ex "Xeneize" dio sus primeras palabras como entrenador del "Globo" y comenzó marcando las prioridades que tienen a corto plazo: "Hoy tenemos la cabeza en el partido del viernes. Después veremos todos los frentes. La prioridad es transmitir rápido la idea". "Queremos hacer hincapié en nuestro trabajo y que los jugadores capten nuestra idea, después va a haber tiempo para profundizar en todos los aspectos", añadió. Asimismo, indicó: "Queremos seguir manteniendo lo que hizo Dabove, que además de ser una buena persona, también hizo un gran trabajo. Estamos muy motivados y como cuerpo técnico queremos hacer las cosas bien y plasmar la idea que tenemos. Esperamos que se pueda lograr rápidamente". Luego, el oriundo de Santa Fe hizo hincapié en el estado anímico del equipo que, solamente, sumó seis puntos en las últimas diez fechas: "Hoy lo anímico es una parte en la que tendremos que focalizar, por los resultados y por el cambio de entrenador. Va a ser fundamental la confianza que ellos tengan y volver a la mentalidad de los resultados anteriores". "Nos entusiasmó el proyecto. Tenemos un plantel donde podemos hacer cosas buenas, potenciarlo y trabajar con comodidad por la predisposición que tuvieron al recibirnos. Queremos un equipo intenso, que puedas sentirse protagonista. A partir de eso trabajar e ir mejorando", precisó. Y detalló: "Hicimos un análisis completo del club antes de nuestra llegada, mañana nos haremos cargo del equipo. Hay una mezcla entre grandes y chicos muy interesante. Queremos hacer crecer a los chicos y que los grandes acompañen". Tras su salida de Boca en julio del año pasado, Battaglia vuelve a hacerse cargo de un plantel profesional y contó en que momento personal lo encuentra esta llegada al club de Parque Patricios: "Mi llegada al club me encuentra en un buen momento, con muchas ganas de trabajar y cumplir con el proyecto de Huracán". "Tanto yo como el cuerpo técnico estamos con muchas ansias de empezar a trabajar. Me encontré con un club con muy buenas instalaciones y predispuesto a trabajar para seguir mejorando. Al hincha le prometemos trabajo, que vamos a dejar la vida por Huracán y que vamos a hacer lo posible para que se den los mejores resultados", precisó. Por último, el santafesino se mostró incómodo cuando fue interrogado por su pasado boquense y fue contundente al respecto: "Hoy estoy dedicado a Huracán y pensando en Huracán. Lo pasado ya no importa, solo quiero dedicarme a Huracán. Hoy es Huracán lo que me quita el sueño, hablemos de Huracán y lo que viene para mi carrera". Battaglia asumió como DT del "Globo" el mismo día que fue anunciado por la dirigencia para reemplazar a Dabove, quien dejó su cargo luego de la derrota frente a Lanús. El presidente del club, David Garzón, expresó sobre el ex mediocampista central: "Me llevé muy buena impresión. No solo uno se lleva la impresión de lo que ve en una reunión, sino de lo que consulta, pregunta. Tiene una personalidad muy importante, autoridad, tiene claro lo que quiere". "Es una persona que se puede adaptar a distintos sistemas de juego. Lo noté con muchas ganas de venir a Huracán", agregó. De esta manera, Battaglia volverá a dirigir tras su salida de Boca en julio de 2022, luego de conquistar la Copa Argentina 2020 y la Copa Liga Profesional en 2022. El ex técnico del "Xeneize" reemplazará a Dabove, que dejó el elenco de Parque Patricios "de común acuerdo" después de 50 encuentros, de los cuales Huracán se llevó la victoria en 19, empató 18 y perdió en 13 oportunidades. "Esta es una conferencia de prensa rara por los sentimientos encontrados. Es la primera vez que me toca salir de un club de esta manera. Agradezco a la dirigencia por este año de trabajo y por cómo se portaron en este último mes y medio. También al plantel, porque más allá de esta racha, todo lo que vivimos fue muy lindo", manifestó el lunes Dabove en conferencia de prensa. Y añadió: "También le quiero agradecer a los hinchas, porque me hicieron sentir espectacular. Lo que viví acá fue inolvidable, y siento que quedé en deuda". FG/AMP/AMR/GAM NA