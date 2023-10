Botafogo y Atlético Paranaense empataban esta noche 1 a 1 por la fecha 28 del Brasileirao en el estadio Nilton Santos, cuando a los 6 minutos del segundo tiempo el juego se interrumpió definitivamente por una inestabilidad en el sistema energético.

En las próximas horas, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) coordinará la reanudación del cotejo..

Con el empate parcial, el equipo local se mantiene como líder del torneo de Brasil con 10 puntos de ventaja sobre el escolta, Bragantino.

Para el líder, el goleador del campeonato con 16 tantos, Tiquinho Soares había abierto el marcador, mientras que para Paranaense anotó Pablo.

En el local fueron titulares los argentinos Víctor Cuesta (ex Independiente) y Leonel Di Plácido (ex Lanús), mientras que, en la visita fueron titulares Tomás Cuello (ex Altletico Tucuman), Lucas Esquivel (ex Unión de Santa Fe) y Bruno Zapelli (ex Belgrano de Córdoba), estos últimos dos jugadores integrantes del seleccionado sub '23 de la Argentina, que dirige el DT Javier Mascherano.

= Resumen fecha 28 =

Sábado 21

Bahia 2 - Fortaleza 0; Cuiabá 1 - Goias 1 y San Pablo 3 - Gremio 0.

Domingo 22

Atlético Mineiro - Cruzeiro, Flamengo - Vasco da Gama e Internacional - Santos a las 16.00; Corinthians - America MG; Coritiba - Palmeiras y Bragantino - Fluminense, a las 18.30.

= Posiciones =

Botafogo 58 (a) puntos; Bragantino 49; Flamengo 47; Paranaense (a); Gremio y Palmeiras 44; Atlético Mineiro 43; Fortaleza y Fluminense 42; Sao Paulo 38; Cuiabá 37; Bahia 34; Internacional y Corinthians 32; Cruzeiro y Goiás 31; Vasco da Gama y Santos 30; Coritiba 20 y América MG 18.

(a) partido suspendido por corte de luz, cuando ambos empataban 1-1. (Télam)