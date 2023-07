El joven que había agredido salvajemente a un árbitro en un torneo de fútbol amateur se suicidó poco después, mientras la víctima declaraba ante la Policía, mientras que la familia del fallecido acusó al referí Cristian Ariel Paniagua de chantajearlo con el pago de 300 mil pesos para no radicar la denuncia. De todas maneras, Paniagua rechazó estas acusaciones y aseguró que solo quería que el agresor, William Alexander Tapón, le "pidiera disculpas". Tapón, quien había pateado brutalmente al árbitro en el complejo deportivo llamado "Estación 98", se quitó la vida con un arma de fuego, con tan solo 24 años, confirmaron fuentes policiales. Al jugador amateur lo encontraron sin vida al costado de las vías del tren Roca, a la altura de General Paz y Heredia, en la localidad de Gerli

El disparo que se pegó fue en la zona del parietal y afirman que murió en el acto. La familia del jugador denunció que el árbitro intentó extorsionar a Tapón, ya que deslizaron que le habría pedido 300 mil pesos para no denunciarlo. La conversación fue filtrada por el entorno de Tapón en distintos medios televisivos: "Te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado". "Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto", sostuvo al respecto. Asimismo, Paniagua añadió: "A mí también me están rompiendo la cabeza, tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal". Ante esta acusación, Paniagua salió al cruce de esas versiones y aseguró que nunca "buscó plata" por parte del joven que decidió quitarse la vida tras la viralización de las imágenes del incidente y lamentó la decisión drástica que tomó. "No quería salir a hablar, pero se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo hablé con él el domingo y le dije que por lo que hizo él no pude juntar la plata, que me podría haber matado. "Yo buscaba una disculpa de corazón, no plata", aseguró Paniagua en diálogo con Radio Splendid 990. En la misma línea, lamentó lo sucedido y reveló: "La intención no era que se suicidara, sino que se tome conciencia y que no reaccionen más con violencia. Lamento mucho la decisión que tomó el pibe". "Yo no quería que termine mal. Yo hablé con él para ver si le salía una disculpas del corazón. Jamás le pedí plata. Le expliqué que yo era padre de familia, que era el primer partido, que no puede reaccionar así. Lo único que me dijo es que lo hizo en caliente", sentenció el árbitro, quien negó la acusación de haberle pedido dinero para callar el tema. El arma con la que el jugador se suicidó fue entregada finalmente por una hermana de la víctima en la comisaría Avellaneda Sexta de la Policía Bonaerense, luego de que los uniformados la buscaran intensamente por la zona donde Tapónn apareció muerto. Fuentes policiales revelaron a Noticias Argentinas que se trata de un revólver calibre 38 Special, pavonado gris, Serie 275500, que contenía cuatro proyectiles, dos de ellos intactos y 2 vainas servidas. Asimismo, se confirmó que el arma carece de impedimentos legales. De todas maneras, Tapón tenía antecedentes penales: había sido procesado por tenencia simple de estupefacientes y le habían dado una probation el 14 de julio. El 14 de noviembre de 2021 se registra en la UFI local una causa por "lesiones leves calificadas por el vínculo", mientras que también fue procesado por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, imputación que le hizo la UFI 3 y de la cual fue excarcelado. En tanto, el fiscal de Avellaneda Mariano Zito trabajaba ante una eventual detención del futbolista amateur por el ataque a un árbitro, cuando el acusado se pegó un tiro en la cabeza. Ante esta situación, se ordenó un dermotest sobre el joven para saber si guarda restos de pólvora en sus manos, lo que sería un indicio de que efectivamente se trató de un suicidio. En caso de que se compruebe ese hecho, la causa quedara extinguida, debido a la muerte del imputado. La agresión al árbitro. Todo comenzó cuando un árbitro fue agredido brutalmente por un jugador: Tapón le dio una patada en la cabeza en un partido amateur de fútbol en Avellaneda

La víctima tuvo que se internada en ese momento a raíz del golpe. La terrible agresión se dio cuando el juez le sacó la segunda tarjeta amarilla a un futbolista del equipo que vestía camiseta marrón y, por consecuencia, le mostró la tarjeta roja. Automáticamente, el expulsado empujó al árbitro, mientras un segundo jugador (Tapón) le pegó una piña en la cara y lo tiró al piso. Ya con el juez en el suelo, le pegó una brutal patada en la nuca que lo desmayó. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó conmoción y repudio

El futbolista amateur se enfrentaba a una posible denuncia penal y al derecho de admisión para eventos deportivos en la provincia de Buenos Aires, además que que iban a buscar que no pueda jugar nunca más un torneo. Paniagua reveló que habló personalmente con el agresor que le dio dos patadas en la cabeza y que le aseguró que lo hizo "por calentura". "Me siento adolorido todavía, ido. Fue una patada muy brutal y no me esperaba esa agresión de su parte. El jugador que expulsé me tiró un cabezazo y yo me fui para atrás para esquivarlo, sin sacarle los ojos de encima porque supuse que él iba a seguir con su reacción", relató la víctima. Y agregó que no recuerda mucho sobre lo sucedido por el duro golpe que recibió: "Y el 10, cuando lo tengo a dos pasos, me hizo caer y me metió dos patadas en la cabeza. De ahí ya no recuerdo nada hasta que estoy en el hospital. Me llevó una ambulancia". "Ojalá que tomen conciencia de esto, la gente que organiza estos torneos. No me esperaba algo así, jamás pensé que me iba a pasar en todos los años que estuve dirigiendo. Miro el video y me da mucha impotencia que algo así haya ocurrido. No puedo creer que haya este tipo de reacciones", manifestó. El expulsado, llamado Dimitri, también habló ante los medios y justificó su accionar con un "mal arbitraje" de Paniagua y que eso le generó "calentura". "El árbitro, ni bien comenzó el partido, no cobró ninguna de las patadas que le dieron a algunos compañeros míos. Yo le decía ´juez, cobrala, estás a dos metros´, pero me decía que no la veía.Hacíamos una mal nosotros y nos amonestaban. Ya estaba enojado y le pegué sin darme cuenta, nublado por el enfado", afirmó. "Hoy hablé con él y le pedí disculpas. Hoy lo veo todo distinto y en ese momento no, estaba cegado. Ahora me di cuenta de lo que hice", añadió

MIRÁ TAMBIÉN San Lorenzo desea concretar el pase a octavos de final en la Sudamericana ante el DIM

No obstante, el árbitro le respondió que eso no justificó lo que hizo por lo que podría haber matado. El trágico final y el audio de la despedida. Tapón se despidió de su familia con un audio enviado minutos antes de quitarse la vida en el que les pidió disculpas por su decisión, justo cuando el referí declaraba en sede policial y se preparaba la detención del agresor, quien había sido imputado bajo la carátula de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo". GAM/MAC NA