Las fases preliminares de la Copa CONMEBOL Libertadores se sortearon hoy en la ciudad de Luque con Huracán como el argentino involucrado en esta etapa y, también, se definieron los cruces de primera fase de la Copa Sudamericana sin albicelestes en esa etapa de la competencia.

Con respecto a la Copa CONMEBOL Libertadores, se jugarán tres fases previas de las que quedaran cuatro ganadores que clasificaran a la etapa de grupos que se sorteará el 22 de marzo, nuevamente, en Luque.

El 8 de febrero arrancará la máxima competición continental con tres cruces de primera fase que serán: E1: Sport Huancayo de Perú vs. Nacional de Paraguay . E2: Nacional Potosí de Bolivia vs. El Nacional de Ecuador . E3: Boston River de Uruguay vs. Zamora de VenezuelaLuego, los ganadores de estas llaves pasaran a la segunda fase que ya tiene esquema de choques definidos: .

C1: Carabobo de Venezuela vs. Atlético Mineiro de Brasil . C2: E1 vs. Sporting Cristal de Perú . C3: Deportivo Maldonado de Uruguay vs. Fortaleza de Brasil . C4: E2 vs. Independiente Medellín de Colombia . C5: Magallanes de Chile vs. Always Ready de Bolivia . C6: Curicó Unido de Chile vs. Cerro Porteño de Paraguay . C7: E3 vs. Huracán . C8: Universidad Católica de Chile vs. Millonarios de Colombia

De estos 16 equipos, solo quedarán ocho que se disputarán los cuatro cupos a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023 de la siguiente manera: . C1 vs. C8 . C2 vs. C7 . C3 vs. C6 . C4 vs. C5 Definidos los cuatro clasificados a la fase de grupos, la misma se sorteará el 22 de marzo y comenzará a disputarse el 5 de abril.

Por su parte, la Copa CONMEBOL Sudamericana ya conoce los 16 cruces, entre equipos del mismo país, que definirán quienes acompañaran a los seis equipos argentinos -Gimnasia, Defensa, Tigre, Newell s, Estudiantes y San Lorenzo- y los seis brasileños en la etapa de grupos de la segunda competencia a nivel continental que, al igual que la Libertadores, se sorteará el 22 de marzo. Bolivia:

. Guabirá vs. Oriente Petrolero . Blooming vs. Atlético Palma Flor Chile: . Cobresal vs. Palestino . Audax Italiano vs. U. Católica Colombia: . Deportes Tolima vs. Junior . Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe Ecuador: . Liga de Quito vs. Delfín . Emelec vs. Deportivo Cuenca Paraguay: . Guaraní vs. Sportivo Ameliano . Tacuary vs. General Caballero Perú: . Universitario vs. Cienciano . Universidad César Vallejo vs. Binacional Uruguay: . River Plate vs. Peñarol . Defensor Sporting vs. Danubio Venezuela: . Estudiantes de Mérida vs. Deportivo Táchira . Caracas vs Puerto Caballero AMP/AMR NA