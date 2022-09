El técnico de Huracán, Diego Dabove, consideró que su equipo perdió dos puntos en el empate de esta noche ante Tigre, 1 a 1 por la fecha 18 de la LPF, resultado que le impidió llegar a la punta.

"Se perdieron dos puntos. Nos faltó tranquilidad y frescura para generar situaciones. No estuvimos finos", se sinceró.

"La sensación que me llevo es de bronca porque no jugamos bien. Después del gol de Tigre no nos pudimos acomodar ni tuvimos claridad. Ni 11 contra 11 ni cuando quedamos con un jugador más por la expulsión que sufrieron", añadió.

De todos modos, Dabove consideró que "hay cosas para rescatar" y recordó que lleva "solamente tres meses" en el club.

"Si miramos más allá del próximo partido, con Barracas Central, estamos errados. Seguimos sumando y mezclados en el lote de arriba, eso es lo importante. Gran parte del plantel juega por primera vez estos partidos de peso", concluyó. (Télam)