El español Sergio Ramos fue puesto en evidencia en las últimas horas al filtrarse unos audios en los que se lo escucha pidiéndole al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que interceda para que a él le otorguen el Balón de Oro 2020.

El actual defensor central de París Saint Germain, según reveló el medio español El Confidencial, también le solicitó a Rubiales que "gestionara" para sí la obtención del premio The Best, que como sucede con el Balón de Oro que entrega France Football, se entrega anualmente al mejor jugador de la temporada.

"Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero sí lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro", se escucha decirle en un largo mensaje Ramos, de 36 años, a Rubiales.

"Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo", cierra el texto.

Y respecto del premio The Best, Ramos, que por entonces jugaba en Real Madrid, le dice a Rubiales que conseguir ese galardón "sería la hostia".

(Télam)