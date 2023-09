El astro argentino Lionel Messi se sometió a estudios en la zona donde padecía un dolor muscular y esta tarde se conoció el resultado favorable, ya que no existe ningún tipo de lesión en la cicatriz del isquiotibial derecho. Messi tuvo que ser reemplazado en la parte inicial del partido entre Inter Miami y Toronto FC por la Major League Soccer (MLS) por el dolor que viene arrastrando desde el partido de Argentina con Bolivia en La Paz, que no pudo disputar. De esta manera, el campeón del mundo solo se perderá el partido del próximo domingo ante Orlando City, pero todo parece indicar que sí estará disponible para la final de la US Open Cup ante el Houston Dynamo, que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de septiembre. Se evaluará como sigue el delantero argentino y si formará parte de las próximas fechas por las Eliminatorias Sudamericanas, cuando Argentina enfrente a Paraguay, el 12 de octubre y a Perú, el 17. Por otro lado, el primero en dar tranquilidad el entrenador argentino Gerardo Martino, quien mencionó que solo son fatigas las que tienen Messi y Jordi Alba: "Son fatigas. Hay que ir día a día, ver el informe del médico y lo que nos van diciendo ellos

Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene", explicó en conferencia de prensa.