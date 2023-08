El delantero brasilero Vinicius Jr. sufrió una lesión en el músculo bíceps femoral derecho y estará unas seis semanas fuera del terreno de juego por lo que se perderá no solo varios duelos del Real Madrid, sino también quedó afuera de los primeros partidos de las Eliminatorias en las que iba a representar a Brasil

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Vini Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo bíceps femoral derecho. Pendiente de evolución", indicó el parte médico el club Merengue mediante sus redes sociales. El delantero de 23 años tuvo que ser reemplazado por Joselu, a los 17 minutos de juego ante el Celta por la tercera jornada del torneo español, tras sentir una molestia en su pierna derecha que por los gestos en el rostro del delantero no pintaba de buena manera la lesión y este lunes se confirmó la lesión y un detalle no menor, es que el tendón no está afectado

Debido al grado de lesión, Vinicius se perderá aproximadamente 8 partidos, con el Real Madrid estará afuera ante el Getafe, Real Sociedad, el derbi contra el Atlético, Las Palmas, Girona y las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions

Tampoco estará con Brasil para los duelos por las Eliminatorias contra Bolivia y Perú. De acuerdo a su evolución, volvería para jugar contra Osasuna

Un dato no menor, es que el atacante brasilero en mayo del corriente año, sufrió una pequeña molestia en el tobillo que lo dejó sin jugar durante dos partidos con la camiseta del conjunto comandado por Carlo Ancelotti

