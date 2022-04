La fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol se cerró esta noche con los 10 partidos de la 38va. y última fecha jugándose simultáneamente y se definieron las posiciones finales con los 12 clasificados, cuatro directamente a cuartos de final y los ocho restantes a la Reclasificación en busca de otros tantos lugares para completar esa instancia.

Las posiciones de los 12 clasificados son las siguientes:

1- Quimsa. 2- Gimnasia (CR). 3- Instituto. 4- Peñarol. (clasificados directamente a cuartos de final). 5- Boca Juniors. 6- Regatas (C). 7- San Martín (C). 8- Obera TC (M). 9- Ferro Carril Oeste. 10- Olímpico (SE). 11- Riachuelo (LR). 12- San Lorenzo (clasificados a la ronda de reclasificación). 13- Atenas. 14- Platense. 15- ObrasBasket. 16- Comunicaciones (C). 17- La Unión(F). 18- Argentino de Junín. 19- Unión (SF) y 20- Hispano Americano(Santa Cruz) (los dos últimos jugarán por la Permanencia y el perdedor será el único descendido a la Liga Argentina).

Los equipos clasificados entre el quinto y el duodécimo puesto se enfrentarán según sus ubicaciones (quinto con duodécimo y así sucesivamente) al mejor de tres partidos y los vencedores se sumarán a los que ya accedieron directamente a cuartos de final.

En esta ronda también los cruces se ordenarán de acuerdo con la clasificación en la fase regular pero la definición será al mejor de cinco enfrentamientos, lo mismo que las semifinales, pero en la final se jugará al mejor de siete partidos.

Los resultados de esta última jornada fueron los siguientes:

Riachuelo 85 - Olímpico 80; Argentino 92 - San Lorenzo 97; Oberá 112 - Comunicaciones 79; Hispano Americano 68 - Quimsa 72; Ferro Carril Oeste 79 - Obras Basket 68; Gimnasia y Esgrima (CR) 82 - San Lorenzo 80; Unión 71 - Peñarol de Mar del Plata 87; Platense 77 - Boca Juniors 88; Atenas 84 - Instituto 95 y La Unión 87 - Regatas 98. (Télam)